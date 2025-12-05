Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества Тимура Иванова

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года он был признан виновным в деле о растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Также Иванову предъявлены обвинения в нескольких эпизодах получения взяток, отмывании денег в особо крупном размере и незаконном хранении оружия. Сам Иванов вину не признает и заявляет, что готов отправиться служить в зону военной операции.