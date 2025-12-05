В Кишиневе задержали продвинутых домушников: Полиция вычислила, как воры отслеживали, когда жильцов не будет дома

В Кишинёве арестованы двое мужчин (37 и 44 года, из Украины и Приднестровья) по подозрению в пяти квартирных кражах с общим ущербом более 800 000 леев, сообщает пресс-служба ГИП.
Подозреваемые, ранее судимые за аналогичные преступления, использовали скрытые камеры наблюдения для отслеживания отсутствия хозяев квартир. Затем они проникали в жилища, похищая деньги и золотые украшения.
Оба помещены под арест на 30 суток. Полиция продолжает расследование их возможной причастности к другим кражам.
Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.Читать дальше