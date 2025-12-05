Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе задержали продвинутых домушников: Полиция вычислила, как воры отслеживали, когда жильцов не будет дома

Оба помещены под арест на 30 суток, полиция продолжает расследование их возможной причастности к другим кражам [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве арестованы двое мужчин (37 и 44 года, из Украины и Приднестровья) по подозрению в пяти квартирных кражах с общим ущербом более 800 000 леев, сообщает пресс-служба ГИП.

Подозреваемые, ранее судимые за аналогичные преступления, использовали скрытые камеры наблюдения для отслеживания отсутствия хозяев квартир. Затем они проникали в жилища, похищая деньги и золотые украшения.

Оба помещены под арест на 30 суток. Полиция продолжает расследование их возможной причастности к другим кражам.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше