Дело экс-замгубернатора Челябинской области Уфимцева направили в суд

Как добавили в СК, бывший вице-губернатор Челябинской области скрылся от следствия за пределы РФ, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск. Он был задержан в августе 2025 года при попытке пересечь границу. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на жилое помещение, принадлежащее фигуранту, стоимостью свыше 3,3 миллиона рублей.