Жителя Тулы арестовали по делу о покушении на убийство с помощью взрыва гранаты

ТУЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тулы, который, по версии следствия, причастен к взрыву гранаты в сентябре 2023 года, прикрепленной к ручке входной двери в частном доме. Фигурант дела арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, незаконном хранении и ношении взрывного устройства, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.