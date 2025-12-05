Ричмонд
Жительницу Урала осудили за хищение у управляющей компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области приговорил к 4,5 годам колонии местную жительницу за хищение свыше 18 миллионов рублей у управляющей компании, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: РИА Новости

«Осужденная, будучи фактическим руководителем управляющей организации, обслуживающей многоквартирные дома в Первоуральске, с октября 2017 года по декабрь 2023 года похитила денежные средства предприятия на сумму свыше 18,1 миллиона рублей», — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, Елене Сабировой вменяли мошенничество в особо крупном размере.

«Под предлогом возмещения затрат на приобретение у индивидуальных предпринимателей товарно-материальных ценностей для выполнения работ и оказания услуг при управлении многоквартирными домами, а также под предлогом несуществующей задолженности она давала указания о переводе денежных средств на собственные счета и на подконтрольные ей счета предпринимателей», — уточнила пресс-служба.

При этом Сабирова периодически меняла наименования организации, ее юридический адрес, подконтрольных ей руководителей. Свою вину она не признала.

«Первоуральский городской суд с учетом в ее действиях рецидива преступлений назначил виновной наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как уточнила объединенная пресс-служба судов региона, ранее Сабирова была судима за мошенничество в сфере коммунальных услуг.