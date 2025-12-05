Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

По данным полиции, инцидент произошел ночью на улице Желябова. Столкнувшись с чужим авто, водитель иномарки резко развернулся и решил уехать. Сотрудники ГАИ немедленно начали преследование.
«Стремясь оторваться от погони, лихач совершал опасные маневры, игнорируя требования дорожных знаков и разметки, а также сигналы светофора. Так как водитель подвергал опасности жизни и здоровье других участников движения, полицейские после предупредительного выстрела из табельного оружия в воздух, открыли огонь по колесам его автомобиля», — сообщили в пресс-службе.
Совместными усилиями инспекторов ДПС и подоспевших на помощь сотрудников патрульно-постовой службы легковушку заблокировали на трассе за пределами города. Нарушителя задержали. Им оказался 27-летний местный житель, никогда не получавший водительского удостоверения. Как оказалось, машину он взял без спроса у своего отца.
«По внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения, однако от предложения полицейских пройти медицинское освидетельствование он отказался», — уточнили в МВД.
По итогу мужчина получил 10 административных материалов: за оставление места ДТП, два выезда на «встречку», три проезда на красный, невыполнение требования об остановке, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил расположения на проезжей части и отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд арестовал злоумышленника на 10 суток, он получил многотысячные штрафы. Авто изъяли и поместили на спецстоянку.