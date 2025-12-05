Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый лихач на Ford Mondeo прямо на глазах сотрудников ДПС врезался в припаркованную машину и попытался скрыться от правоохранителей, которые пустились за ним в погоню. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, инцидент произошел ночью на улице Желябова. Столкнувшись с чужим авто, водитель иномарки резко развернулся и решил уехать. Сотрудники ГАИ немедленно начали преследование.

«Стремясь оторваться от погони, лихач совершал опасные маневры, игнорируя требования дорожных знаков и разметки, а также сигналы светофора. Так как водитель подвергал опасности жизни и здоровье других участников движения, полицейские после предупредительного выстрела из табельного оружия в воздух, открыли огонь по колесам его автомобиля», — сообщили в пресс-службе.

Совместными усилиями инспекторов ДПС и подоспевших на помощь сотрудников патрульно-постовой службы легковушку заблокировали на трассе за пределами города. Нарушителя задержали. Им оказался 27-летний местный житель, никогда не получавший водительского удостоверения. Как оказалось, машину он взял без спроса у своего отца.

«По внешним признакам задержанный находился в состоянии опьянения, однако от предложения полицейских пройти медицинское освидетельствование он отказался», — уточнили в МВД.

По итогу мужчина получил 10 административных материалов: за оставление места ДТП, два выезда на «встречку», три проезда на красный, невыполнение требования об остановке, отсутствие полиса ОСАГО, нарушение правил расположения на проезжей части и отказ от прохождения медосвидетельствования. Суд арестовал злоумышленника на 10 суток, он получил многотысячные штрафы. Авто изъяли и поместили на спецстоянку.