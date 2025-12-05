Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП

«Стремясь оторваться от погони, лихач совершал опасные маневры, игнорируя требования дорожных знаков и разметки, а также сигналы светофора. Так как водитель подвергал опасности жизни и здоровье других участников движения, полицейские после предупредительного выстрела из табельного оружия в воздух, открыли огонь по колесам его автомобиля», — сообщили в пресс-службе.