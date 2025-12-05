Третьи сутки в Кишиневе ищут девушку, которая ушла из дома и не вернулась: Родственники и полиция просят помощи

26-летняя девушка по имени Элла Гольберг Исаак пропала в ночь на 3 декабря, около 01:25. Она покинула свой дом, расположенный на улице Чокырлией в районе Телецентра в Кишиневе, и с тех пор родственники не могут её найти.
Приметы девушки: рост 1,80 м, худощавое, атлетическое телосложение, коротко стриженные светлые волосы и карие глаза.
Полиция подтвердила информацию для Realitatea.md и просит граждан, если они узнают человека на фотографиях или знают, где она находится, немедленно звонить по номеру 112 или по телефонам:
— 022 27 22 57.
— 0673 80314.
— 0621 02755.
