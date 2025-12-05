Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Третьи сутки в Кишиневе ищут девушку, которая ушла из дома и не вернулась: Родственники и полиция просят помощи

26-летняя девушка по имени Элла Исаак пропала в ночь на 3 декабря.

Источник: Комсомольская правда

26-летняя девушка по имени Элла Гольберг Исаак пропала в ночь на 3 декабря, около 01:25. Она покинула свой дом, расположенный на улице Чокырлией в районе Телецентра в Кишиневе, и с тех пор родственники не могут её найти.

Приметы девушки: рост 1,80 м, худощавое, атлетическое телосложение, коротко стриженные светлые волосы и карие глаза.

Полиция подтвердила информацию для Realitatea.md и просит граждан, если они узнают человека на фотографиях или знают, где она находится, немедленно звонить по номеру 112 или по телефонам:

— 022 27 22 57.

— 0673 80314.

— 0621 02755.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Стираем вручную в воде комнатной температуры и в темноте: Как сэкономить в Молдове в условиях полной несостоятельности властей — 5 способов.

Министр энергетики призвал экономить — куда уж больше (далее…).

«Что ж, попробуйте дальше сами»: Почему, даже свернув социальные проекты в Молдове, Илан Шор все равно мешает так называемой «оппозиции»?

Стоило Илану Шору заявить о сворачивании социальных проектов в Молдове, включая закрытие социальных магазинов, как тут же отовсюду повылазили те, кто посчитал нужным политика пнуть (далее…).

Пока Майя Санду и ПАС рвались к власти, то считали, что газ по 4,6 лея слишком дорог: Сегодня всех, кто возмущается, что куб стоит почти 30 леев, мигом окрестят «агентом Кремля» и «рукой Москвы».

Глава Минэнергетики Дорин Жунгиету назвал сегодняшний тариф на газ «ценой свободы» (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше