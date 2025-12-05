Столичного пособника мошенников задержали под Воронежем

23-летний злоумышленник признался, что работал курьером по объявлению, забирал деньги у потерпевших и оставлял их в указанных мошенниками «тайниках». В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.