Столичного пособника мошенников задержали под Воронежем

В октябре этого года 77-летней жительнице Семилукского района через мессенджер позвонили лжесотрудники «Ростелекома», а затем «службы безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Выдумав легенду про №защиту от мошенников" пенсионерку убедили передать полтора миллиона рублей курьеру. Стражи порядка задержали 23-летнего пособника аферистов из Московской области.
23-летний злоумышленник признался, что работал курьером по объявлению, забирал деньги у потерпевших и оставлял их в указанных мошенниками «тайниках». В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.