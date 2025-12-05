Ричмонд
Столичного пособника мошенников задержали под Воронежем

Фигурант по наводке аферистов забрал полтора миллиона у пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

В октябре этого года 77-летней жительнице Семилукского района через мессенджер позвонили лжесотрудники «Ростелекома», а затем «службы безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Выдумав легенду про №защиту от мошенников" пенсионерку убедили передать полтора миллиона рублей курьеру. Стражи порядка задержали 23-летнего пособника аферистов из Московской области.

23-летний злоумышленник признался, что работал курьером по объявлению, забирал деньги у потерпевших и оставлял их в указанных мошенниками «тайниках». В соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.