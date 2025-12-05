Четверо белорусов задержаны за легализацию мигрантов из Средней Азии

Следствие установило, что фигуранты изготавливали и передавали в госучреждения подложные документы — как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Это позволяло иностранцам получать визы и разрешения на временное проживание, после чего они оставались в стране, занимаясь иными видами деятельности.