Четверо белорусов задержаны за легализацию мигрантов из Средней Азии

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу из шести человек, которая годами обеспечивала приезжим из стран Средней Азии фиктивные документы для въезда и проживания в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В течение нескольких лет четверо белорусов при посредничестве двоих иностранных граждан организовывали незаконный въезд и пребывание в нашей стране мигрантов», — сказал представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд.

Следствие установило, что фигуранты изготавливали и передавали в госучреждения подложные документы — как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Это позволяло иностранцам получать визы и разрешения на временное проживание, после чего они оставались в стране, занимаясь иными видами деятельности.

Также в пресс-службе уточнили, что на данный момент выявлено около 120 мигрантов, воспользовавшихся незаконными услугами.

Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, подозреваемые задержаны. В ходе обысков изъяты электронные носители, финансово-хозяйственная документация и крупные суммы наличных.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех причастных к преступной деятельности для привлечения к ответственности, а также их клиентов для последующего выдворения из страны», — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что Беларусь готова принимать всех желающих жить и работать в стране, однако нарушителей законодательства ожидают самые строгие меры, вплоть до депортации.