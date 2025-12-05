Четверо белорусов задержаны за легализацию мигрантов из Средней Азии

«В течение нескольких лет четверо белорусов при посредничестве двоих иностранных граждан организовывали незаконный въезд и пребывание в нашей стране мигрантов», — сказал представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд.
Следствие установило, что фигуранты изготавливали и передавали в госучреждения подложные документы — как от фиктивных, так и от реальных работодателей. Это позволяло иностранцам получать визы и разрешения на временное проживание, после чего они оставались в стране, занимаясь иными видами деятельности.
Также в пресс-службе уточнили, что на данный момент выявлено около 120 мигрантов, воспользовавшихся незаконными услугами.
Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, подозреваемые задержаны. В ходе обысков изъяты электронные носители, финансово-хозяйственная документация и крупные суммы наличных.
«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех причастных к преступной деятельности для привлечения к ответственности, а также их клиентов для последующего выдворения из страны», — говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что Беларусь готова принимать всех желающих жить и работать в стране, однако нарушителей законодательства ожидают самые строгие меры, вплоть до депортации.