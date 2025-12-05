Пермского чиновника Сыпачёва арестовали по делу об афере с деньгами для СВО

Чиновника из Перми Дмитриия Сыпачёва арестовали по делу об афере с деньгами, предназначенными для СВО, передаёт РБК.
По данным следствия, заместитель главы Кировского района краевой столицы Дмитрий Сыпачев причастен к мошенничеству с оформлением выплаты горожанам, которые занимались привлечением контрактников для Министерства обороны РФ. Ущерб оценили на сумму 4,7 млн рублей.
27 ноября 2025 года чиновника задержали, ему было предъявлено мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Решением суда Сыпачёва поместили в следственный изолятор до 24 января 2026 года.