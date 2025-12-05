Пермского чиновника Сыпачёва арестовали по делу об афере с деньгами для СВО

По данным следствия, заместитель главы Кировского района краевой столицы Дмитрий Сыпачев причастен к мошенничеству с оформлением выплаты горожанам, которые занимались привлечением контрактников для Министерства обороны РФ. Ущерб оценили на сумму 4,7 млн рублей.