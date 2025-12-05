Мужчина чуть не зарезал уфимца в 2017 году: 8 лет ему удавалось оставаться безнаказанным

Уже в нынешнем году следователи и криминалисты в ходе анализа архивных дел вернулись к этому инциденту. Были заново изучены материалы, найдены и допрошены новые свидетели, в том числе непосредственный очевидец. Выяснилось, что потерпевший изначально дал ложные показания, так как боялся расправы со стороны нападавшего, который оказался его знакомым.