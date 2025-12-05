Ричмонд
Мужчина чуть не зарезал уфимца в 2017 году: 8 лет ему удавалось оставаться безнаказанным

Жителя Башкирии осудят за покушение на убийство в 2017 году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела о покушении на убийство, которое произошло в Уфе в 2017 году. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, в октябре 2017 года в больницу с колото-резаным ранением живота доставили 28-летнего парня. Он заявил, что стал жертвой нападения неизвестных на остановке общественного транспорта на улице Гвардейской. Благодаря своевременной помощи мужчина выжил, но все происшествия выяснить так и не удалось.

Уже в нынешнем году следователи и криминалисты в ходе анализа архивных дел вернулись к этому инциденту. Были заново изучены материалы, найдены и допрошены новые свидетели, в том числе непосредственный очевидец. Выяснилось, что потерпевший изначально дал ложные показания, так как боялся расправы со стороны нападавшего, который оказался его знакомым.

Согласно собранным доказательствам, 10 октября 2017 года в квартире на улице Сельской в Уфе между обвиняемым и потерпевшим, распивавшими спиртное, произошла ссора. В ходе конфликта 47-летний житель Иглинского района ударил знакомого ножом в живот. Довести задуманное до конца ему помешал очевидец. Чтобы избежать ответственности, нападавший пригрозил пострадавшему расправой, если тот обо всем расскажет.

Благодаря повторной работе следствия полная картина преступления была восстановлена. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

