Десять иностранцев выслали из Крыма за нарушение миграционного законодательства

Судебные приставы доставили в московский аэропорт Домодедово десятерых иностранцев, которые незаконно находились на территории Крыма, сообщили в региональном управлении ФССП. После этого нарушителей выслали из России.
Девять граждан из Средней Азии и один уроженец Южного Кавказа были высланы из Республики Крым за нарушения правил въезда или режима пребывания в России. У них не имелось необходимых на это документов.
Сотрудники судебных приставов доставили иностранцев в международный аэропорт Домодедово, откуда их отправили на родину. Кроме того, за нарушение российских законов им выписали административные штрафы и на пять лет запретили въезд в страну.