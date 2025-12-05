В Екатеринбурге вынесли приговор отцу фигуристки за нападение на тренера

Напомним, инцидент произошел 23 апреля на соревнованиях по фигурному катанию в «Екатеринбург-Экспо». Отец трех фигуристок Адонис Мироев поджидал тренера Михаила Слободчикова у раздевалки. Встретившись с ним, Мироев начал кричать на судью и ругаться матом. Тренер попытался снять конфликт на телефон, но Мироев стал угрожать и требовать прекратить съемку. После отказа он скрутил руку судье, и тот упал на пол. Затем Мироев начал бить Слободчикова ногами и пытаться ударить руками. Очевидцы пытались вмешаться, но обвиняемый их отталкивал. Позже вмешалась охрана и вывела отца фигуристок, а пострадавший позвонил в скорую помощь и полицию.