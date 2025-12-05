Ричмонд
Жительницу Воронежа, избившую годовалого сына, ждет суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в сентябре этого года 23-летняя жительница Воронежа избила в своем доме годовалого сына, причинив тяжкий вред его здоровью. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемая во всем созналась, все это время он находится под стражей. Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего). Уголовное дело передано в суд. Отметим, что ранее надзорное ведомство предъявило иск о лишении матери родительских прав.