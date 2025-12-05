В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате

«Установлено, что бывшее должностное лицо учреждения имело в пользовании служебный автомобиль. Согласно условиям заключенного по этому вопросу договора указанное лицо обязано было содержать предоставленное транспортное средство. Вместе с тем, фактически ремонт автомобиля и эксплуатационные расходы неправомерно оплачивались за счет государственного учреждения», — сообщили в надзорном ведомстве.