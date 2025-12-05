Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Севастополе экс-сотрудницу государственного детского образовательного центра обвиняют в миллионной растрате при обслуживании служебного автомобиля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры города.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что бывшее должностное лицо учреждения имело в пользовании служебный автомобиль. Согласно условиям заключенного по этому вопросу договора указанное лицо обязано было содержать предоставленное транспортное средство. Вместе с тем, фактически ремонт автомобиля и эксплуатационные расходы неправомерно оплачивались за счет государственного учреждения», — сообщили в надзорном ведомстве.

В результате детскому центру причинен ущерб в размере свыше 1 млн рублей. Уголовное дело открыто по статье о растрате в особо крупном размере, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.