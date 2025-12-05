Под Ростовом экс-сотрудник сгорел на территории предприятия

В Шахтах Ростовской области на одном из предприятий произошла трагедия. Как рассказали в региональном МЧС, вечером на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Майской.
К месту происшествия незамедлительно выехали два расчета пожарных. Силами восьми специалистов огонь, охвативший 20 квадратных метров, был ликвидирован.
На месте сотрудники МЧС обнаружили погибшего. тело Им оказался 52-летний бывший работник предприятия. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
