Под Ростовом экс-сотрудник сгорел на территории предприятия

Под Ростовом 52-летний мужчина погиб в пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области на одном из предприятий произошла трагедия. Как рассказали в региональном МЧС, вечером на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Майской.

К месту происшествия незамедлительно выехали два расчета пожарных. Силами восьми специалистов огонь, охвативший 20 квадратных метров, был ликвидирован.

На месте сотрудники МЧС обнаружили погибшего. тело Им оказался 52-летний бывший работник предприятия. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

