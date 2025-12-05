В Ярославле у подпольных банкиров изъяли 43 млн рублей

Ответчиками по делу стали четверо жителей Ярославля в возрасте от 26 до 44 лет. Как установил суд, они организовали незаконный бизнес по кассовому обслуживанию юридических лиц. Злоумышленники проводили банковские операции без специальной лицензии, помогая компаниям выводить средства в тень. За свои услуги они удерживали комиссию.