Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославле у подпольных банкиров изъяли 43 млн рублей

Государство взыскало преступный доход с жителей Ярославля, ранее осужденных за незаконную банковскую деятельность. Суд постановил изъять 43 млн рублей, заработанных ОПГ на обслуживании теневых операций юридических лиц.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кировский районный суд Ярославля постановил обратить в доход государства свыше 43 млн рублей, заработанных участниками организованной группы на теневых финансовых операциях. Иск о взыскании преступного дохода подала региональная прокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Ответчиками по делу стали четверо жителей Ярославля в возрасте от 26 до 44 лет. Как установил суд, они организовали незаконный бизнес по кассовому обслуживанию юридических лиц. Злоумышленники проводили банковские операции без специальной лицензии, помогая компаниям выводить средства в тень. За свои услуги они удерживали комиссию.

Ранее в 2023—2024 годах все четверо фигурантов уже были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в рамках уголовного судопроизводства. Приговоры вступили в законную силу.

Согласно закону, доход от работы без лицензии подлежит изъятию. Как отметили в надзорном ведомстве, суд удовлетворил требования о конфискации в полном объеме, и прибыль в размере более 43 млн рублей взыскана в доход Российской Федерации.

Для обеспечения исполнения судебного решения на имущество участников группы наложен арест.