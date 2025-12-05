В Ярославле у подпольных банкиров изъяли 43 млн рублей

Кировский районный суд Ярославля постановил обратить в доход государства свыше 43 млн рублей, заработанных участниками организованной группы на теневых финансовых операциях. Иск о взыскании преступного дохода подала региональная прокуратура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.
Ответчиками по делу стали четверо жителей Ярославля в возрасте от 26 до 44 лет. Как установил суд, они организовали незаконный бизнес по кассовому обслуживанию юридических лиц. Злоумышленники проводили банковские операции без специальной лицензии, помогая компаниям выводить средства в тень. За свои услуги они удерживали комиссию.
Ранее в 2023—2024 годах все четверо фигурантов уже были признаны виновными в незаконной банковской деятельности в рамках уголовного судопроизводства. Приговоры вступили в законную силу.
Согласно закону, доход от работы без лицензии подлежит изъятию. Как отметили в надзорном ведомстве, суд удовлетворил требования о конфискации в полном объеме, и прибыль в размере более 43 млн рублей взыскана в доход Российской Федерации.
Для обеспечения исполнения судебного решения на имущество участников группы наложен арест.