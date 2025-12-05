Подозреваемый в убийстве найден в чистом поле мертвым

Рассказываем новые подробности.
Мама еще в реанимации
В Симферополе произошла страшная ситуация: 27-летний дядя топориком для мяса зарубил 12-летнего племянника, а потом попытался разделаться с другим сыном сестры и с ней самой. Женщина смогла позвать на помощь родственника, который проживал с ними, вместе они смогли дать отпор нападавшему, который сбежал с места преступления.
По данным пресс-служба СУ СКР по РК и Севастополю, оперативнео были организован розыск и возбуждено уголовное дело.
Оперативникам потребовалось два дня. Вечером 4 декабря стало известно, что фигуранта нашли мертвым. Труп был в поле вблизи села Залесье Симферопольского района.
«Криминалисты устанавливают причины и обстоятельства смерти подозреваемого. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точного времени смерти», — уточнили в ведомстве.
Пострадавший ребенок с мамой сейчас в больнице. Состояние мальчика стабилизировалось, с ним работают следователи. Женщина еще находится в реанимации под наблюдением врачей.
Психика была расшатана?
Сотрудникам СКР еще предстоит детально разобраться в трагедии, но журналисты ранее выяснили, что погибший дядя тщательно продумал убийство. Как стало известно «Mash на волне», мужчину якобы раздражал шум от детей. Отец убитого мальчика Вячеслав Волков (имя и фамилия изменены — прим. ред.) заявил, что у брата были психические проблемы.
Со слов Волкова, злоумышленник продолжал жить с родителями, редко выбирался из дома, продукты и готовые блюда заказывал доставкой на дом. Вячеславу с семьей пришлось вернуться в отчий дом из-за личных обстоятельств. Почему именно брат взял в руки топорик и накинулся на близких, Вячеслав не знает. Но мужчина предположил, что фигуранта могли бесить шумные дети, возможно, была ревность.
По словам родственника, топорик злодей заказал в Сети и получил буквально за день до убийства. Старшего племянника, который спал в отдельной комнате, дядя убил первым. Мать ребенка с младшим сыном находились в дальней комнате. Со слов Вячеслава, у жены раздроблены череп и рука. У выжившего сына изрублены спина и голова. Их здоровьем сейчас заняты медики.
От шизофрении до депрессии
В беседе с krym.aif.ru психолог Надежда Сорочан заявила, что у погибшего преступника могли быть расстройство шизофренического спектра или длительная депрессия. Еще специалист отменила, что мужчина был не социализирован и слишком много времени уделял компьютеру.
«Есть вероятность, что он увлекался играми, которые могут повлиять на психику», — сказала Надежда.
По мнению Сорочан, для людей с расстройством любой шум или изменение привычного пространства может стать «спуском крючком» для убийства.
«Агрессия людей, которые способны на убийство, отличается от здоровой злости. Если человек планировал расправу, то тут уже не может быть речи об адекватности», — уверена психолог.