Подозреваемый в убийстве найден в чистом поле мертвым

По словам родственника, топорик злодей заказал в Сети и получил буквально за день до убийства. Старшего племянника, который спал в отдельной комнате, дядя убил первым. Мать ребенка с младшим сыном находились в дальней комнате. Со слов Вячеслава, у жены раздроблены череп и рука. У выжившего сына изрублены спина и голова. Их здоровьем сейчас заняты медики.