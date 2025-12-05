Главу реабилитационного центра «Антонов Pro» Максима Антонова арестовали

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Антонову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказали в пресс-службе.
Антонову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Сам он вину не признает. По делу задержаны также финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По информации подмосковного СК, они признали вину и дали показания на Антонова.
Реабилитационный центр «Антонов Pro» находится в деревне Малое Видное Ленинского городского округа Московской области. Официально учреждение носит название ООО «Серца». Там оказывали помощь больным наркоманией и алкоголизмом. Рехаб рекламировали многие знаменитости.
Антонов и другие сотрудники реабилитационного центра были задержаны после заявления в полицию нескольких постояльцев центра. По словам пациентов, сотрудники не только незаконно удерживали постояльцев, но и лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении них насилие.