Главу реабилитационного центра «Антонов Pro» Максима Антонова арестовали

Антонову предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Сам он вину не признает. По делу задержаны также финансовый директор Михаил Петушков, волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По информации подмосковного СК, они признали вину и дали показания на Антонова.