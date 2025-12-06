Ричмонд
Омская полиция ищет пропавшего 62-летнего мужчину

Омич ушёл из дома 21 ноября и не вернулся.

Источник: Om1 Омск

В Омске разыскивают пропавшего без вести Виктора Петровича Щербакова. С заявлением о розыске обратился сын 62-летнего омича. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что 21 ноября он ушёл из дома на улице Учебной и до сих пор не вернулся обратно. Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы средней длины седые, глаза серо-зелёные.

Если вам известна информация о местонахождении Виктора Щербакова, то сообщите её в полицию по телефонам: 79−34−02 или 102.

