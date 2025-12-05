После налета БПЛА в порту Темрюка произошел пожар на площади 1300 квадратов

В Краснодарском крае сотрудники экстренных служб ликвидируют крупное возгорание на территории порта в Темрюке. Пожар возник в результате атаки украинских беспилотников, площадь распостранения огня достигает 1 350 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
По данным властей, для борьбы с пожаром привлечена крупная группировка сил: на месте работают 68 специалистов и 26 единиц спецтехники. В настоящий момент продолжается ликвидация загорания.
Ранее в оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что причиной ЧПстала атака беспилотников. В результате удара повреждения получила инфраструктура порта.
Персонал предприятия был эвакуирован в безопасное место. По официальной информации, пострадавших нет.