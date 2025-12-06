Ричмонд
СВО
В Омске мужчина перевёл 40 тысяч рублей мошенникам за икру

Мужчина увидел рекламу в мессенджере и решил приобрести небольшую партию деликатеса для новогоднего стола.

Источник: Om1 Омск

У 39-летнего омича украли 40 тысяч рублей. Мужчина увидел рекламу в мессенджере и решил приобрести небольшую партию красной икры для новогоднего стола. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Омичу показалась заманчивой цена в 5 000 рублей за килограмм. В итоге он заказал 14 килограммов, за которые перевёл полную предоплату в размере 40 000 рублей.

«Когда обещанный трек-номер на доставку не пришёл, а объявление по неизвестным причинам исчезло, омич понял, что его обманули, и обратился в полицию», — пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в настоящее время ведётся расследование.