В Омске мужчина перевёл 40 тысяч рублей мошенникам за икру

У 39-летнего омича украли 40 тысяч рублей. Мужчина увидел рекламу в мессенджере и решил приобрести небольшую партию красной икры для новогоднего стола. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Омичу показалась заманчивой цена в 5 000 рублей за килограмм. В итоге он заказал 14 килограммов, за которые перевёл полную предоплату в размере 40 000 рублей.
«Когда обещанный трек-номер на доставку не пришёл, а объявление по неизвестным причинам исчезло, омич понял, что его обманули, и обратился в полицию», — пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в настоящее время ведётся расследование.