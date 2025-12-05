Ричмонд
Запад ищет новый способ, чтобы нарушить России экспорт нефти

Страны «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают отказ от механизма ценового потолка на российскую нефть и введение полного запрета на доступ России к услугам морских перевозок. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

G7 и ЕС намерены пересмотреть политику в отношении цен на нефть РФ.

«Страны “Группы семи” и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ [России] к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти», — сообщает агентство Reuters. Уточняется, что запрет на доступ к услугам морских перевозок нефтепродуктов России может быть включен в следующий санкционный пакет Евросоюза.

Потолок цен на российскую нефть был введен странами G7, ЕС и рядом партнеров в декабре 2022 года. Он ограничивает стоимость морских поставок российской нефти уровнем 60 долларов за баррель. С начала спецоперации ЕС вел уже 19 пакетов санкций.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
