Запад ищет новый способ, чтобы нарушить России экспорт нефти

«Страны “Группы семи” и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ [России] к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти», — сообщает агентство Reuters. Уточняется, что запрет на доступ к услугам морских перевозок нефтепродуктов России может быть включен в следующий санкционный пакет Евросоюза.