Трех жителей Ульяновска арестовали по подозрению в организации ЛГБТ*-вечеринок

В Ульяновске трех местных жителей поместили под домашний арест по подозрению в организации вечеринок, на которых шла пропаганда ЛГБТ*. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.
— В период с января прошлого года по декабрь текущего года трое жителей региона в возрасте от 30 до 35 лет организовали и проводили различного рода мероприятия, на которых распространяли информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, — говорится в сообщении.
Они также публиковали в Сети информацию об этих «закрытых вечеринках». Правоохранители задержали злоумышленников и по факту произошедшего возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал ведомства.
8 декабря 2024 года полицейские провели рейд на закрытой ЛГБТ*-вечеринке в арт-пространстве «Явление» в Санкт-Петербурге. Мероприятие под названием «Круги свободы — бал» посетило несколько десятков человек. Правоохранители устроили рейд для проверки законности встречи и установки возраста ее посетителей.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.