Трех жителей Ульяновска арестовали по подозрению в организации ЛГБТ*-вечеринок

— В период с января прошлого года по декабрь текущего года трое жителей региона в возрасте от 30 до 35 лет организовали и проводили различного рода мероприятия, на которых распространяли информацию о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, — говорится в сообщении.