Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА достигла 1,3 тыс. кв. м

Пожар, возникший в порту Темрюка после атаки беспилотников, к вечеру 5 декабря распространился на площадь 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

По данным регионального управления МЧС, к тушению возгорания привлечены 68 человек и 26 единиц техники. Утром для ликвидации последствий работали 32 специалиста и восемь единиц техники. Персонал порта был своевременно эвакуирован, пострадавших нет.

Напомним, жители Краснодарского края ранее сообщали о серии взрывов, прозвучавших в небе над регионом, после атаки беспилотных летательных аппаратов на Темрюкский и Славянский районы. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки украинских БПЛА в Темрюке повреждены элементы портовой инфраструктуры, а также зафиксировано возгорание.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

