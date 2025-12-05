Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА достигла 1,3 тыс. кв. м

По данным регионального управления МЧС, к тушению возгорания привлечены 68 человек и 26 единиц техники. Утром для ликвидации последствий работали 32 специалиста и восемь единиц техники. Персонал порта был своевременно эвакуирован, пострадавших нет.
Напомним, жители Краснодарского края ранее сообщали о серии взрывов, прозвучавших в небе над регионом, после атаки беспилотных летательных аппаратов на Темрюкский и Славянский районы. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки украинских БПЛА в Темрюке повреждены элементы портовой инфраструктуры, а также зафиксировано возгорание.
