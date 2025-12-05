ВСУ проводят карательные операции перед освобождением Россией территорий: главное об СВО на 5 декабря

ВСУ потеряли большую часть своих самолетов и вертолетов в первые два года СВО — в 2022—2023 годах. Всего с начала конфликта было уничтожено 668 самолетов ВСУ, из них 564 — к началу 2024 года. После этого было сбито еще 104 самолета, включая 18 в 2025 году. Аналогичная динамика и по вертолетам: из 283 машин, заявленных как уничтоженные, 198 приходится на 2022 год, 65 — на 2023-й, 20 — на 2024-й, и ни одного — на 2025-й.