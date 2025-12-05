Ричмонд
«Боксировавшего» с памятником ветеранам МЧС тренера ММА задержали в Москве

Тренера и бойца ММА в Москве задержали за осквернение памятника ветеранам МЧС. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Речь идет о Зауре Исмаилове. В своих социальных сетях мужчина выложил ролик, на котором «боксирует» с монументом памяти на Кременчугской улице. Произошедшим заинтересовались правоохранители, Исмаилова задержали, сейчас он на допросе, говорится в публикации.

В отношении тренера возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. При этом само видео боец удалил после критики со стороны подписчиков.