«Боксировавшего» с памятником ветеранам МЧС тренера ММА задержали в Москве

Речь идет о Зауре Исмаилове. В своих социальных сетях мужчина выложил ролик, на котором «боксирует» с монументом памяти на Кременчугской улице. Произошедшим заинтересовались правоохранители, Исмаилова задержали, сейчас он на допросе, говорится в публикации.