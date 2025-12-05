Ричмонд
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех щенков и их мать спасли из пожара в Сергиевом Посаде

Из пожара в Сергиевом Посаду спасли собаку с тремя маленькими щенками. Об этом рассказали в областном управлении МЧС России.

Из пожара в Сергиевом Посаду спасли собаку с тремя маленькими щенками. Об этом рассказали в областном управлении МЧС России.

Пожар произошел в хозяйственной постройке. Прибывшие спасатели услышали тихи писк, который издавал один из щенков. Его вынесли на улицу и передали хозяйке, которая, в свою очередь, рассказала, что внутри остаются еще два малыша и их мать.

Спасатели смогли найти животных в задымленном помещении под завалами. Собак аккуратно вынесли в безопасное место, охладили водой, дали подышать свежим воздухом из специального аппарата и согрели. Сейчас питомцам ничего не угрожает, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в ведомстве.

Однако порой пушистые питомцы отдают должок людям и сами спасают своих владельцев. Например, на Бали кошка Мася спасла хозяев от ядовитой змеи. Когда члены семьи нашли Масю, она вся была в крови, а змея сбежала. По словам ветеринаров, кошка выжила чудом.

А 4 февраля в подмосковном поселке Софрино кошка спасла своего хозяина от гибели, разбудив его, когда в квартире начался пожар. По версии МЧС, причиной пожара стало зарядное устройство, оставленное в розетке.