Трех щенков и их мать спасли из пожара в Сергиевом Посаде

Из пожара в Сергиевом Посаду спасли собаку с тремя маленькими щенками. Об этом рассказали в областном управлении МЧС России.
Пожар произошел в хозяйственной постройке. Прибывшие спасатели услышали тихи писк, который издавал один из щенков. Его вынесли на улицу и передали хозяйке, которая, в свою очередь, рассказала, что внутри остаются еще два малыша и их мать.
Спасатели смогли найти животных в задымленном помещении под завалами. Собак аккуратно вынесли в безопасное место, охладили водой, дали подышать свежим воздухом из специального аппарата и согрели. Сейчас питомцам ничего не угрожает, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в ведомстве.
Однако порой пушистые питомцы отдают должок людям и сами спасают своих владельцев. Например, на Бали кошка Мася спасла хозяев от ядовитой змеи. Когда члены семьи нашли Масю, она вся была в крови, а змея сбежала. По словам ветеринаров, кошка выжила чудом.
А 4 февраля в подмосковном поселке Софрино кошка спасла своего хозяина от гибели, разбудив его, когда в квартире начался пожар. По версии МЧС, причиной пожара стало зарядное устройство, оставленное в розетке.