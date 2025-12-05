Кадыров сообщил об атаке БПЛА на одно из зданий в «Грозном-Сити»

Украинские беспилотники ударили по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити». Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам чеченского лидера, в результате атаки никто не пострадал, повреждения на здании в скором времени будут устранены. Кадыров также пообещал отправить «подарок» в ответ на удар БПЛА по высотному зданию.
— От себя же обещаю, что ответ с нашей стороны не заставит себя долго ждать. Мой личный для него «подарок» противник скоро получит. Ну, а здание мы восстановим быстро, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также глава Чечни заявил, что подобные атаки — признак бессилия украинской армии на фронте.
Утром того же дня сообщалось, что в здании произошел взрыв. Очевидцы говорили, что видели, как беспилотник подлетает к высотке, однако официально эту информацию Кадыров подтвердил только сейчас. Позже в Сети появились кадры с места происшествия.