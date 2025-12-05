Кадыров сообщил об атаке БПЛА по одному из зданий «Грозного-Сити»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об атаке БПЛА по одному из зданий высотного комплекса «Грозный-Сити».
Он отметил, что в ходе атаке никто не пострадал.
Кадыров расценил произошедшее как попытку запугать мирных граждан, подчеркнув, что атака гражданского объекта является признаком слабости противника.
Также глава Чечни пообещал, что «ответ не заставит себя долго ждать».
«Мой личный “подарок” противник скоро получит. Ну, а здание мы восстановим быстро», — подытожил Кадыров.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше