В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Власти Воронежской области официально объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовал губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Накануне стало известно, что в Туле обломки сбитых украинских беспилотников повредили здание детского сада, выбив оконные конструкции. Детей оперативно эвакуировали и перевели в другое дошкольное учреждение. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что специалисты проводят восстановительные работы, чтобы обеспечить безопасность возвращения воспитанников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

