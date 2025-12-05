В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

Накануне стало известно, что в Туле обломки сбитых украинских беспилотников повредили здание детского сада, выбив оконные конструкции. Детей оперативно эвакуировали и перевели в другое дошкольное учреждение. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что специалисты проводят восстановительные работы, чтобы обеспечить безопасность возвращения воспитанников.
