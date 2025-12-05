Суд арестовал трех волонтеров «пыточного» рехаба в Подмосковье

Также следствие просило арестовать трех волонтеров рехаба ООО «Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология». Волонтерам предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.