Суд арестовал трех волонтеров «пыточного» рехаба в Подмосковье

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал трех волонтеров реабилитационного центра «СеРЦА» в деревне Малое Видное, сообщает прокуратура Московской области.

Источник: © РИА Новости

В пятницу, как передавал корреспондент РИА Новости, Видновский суд Московской области арестовал до 3 февраля организатора «пыточного» рехаба в подмосковном Видном Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы.

Также следствие просило арестовать трех волонтеров рехаба ООО «Социальный единый реабилитационный центр Аддиктология». Волонтерам предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц.

«Трем волонтерам реабилитационного центра суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.