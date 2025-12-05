Суд арестовал в Подмосковье трех сотрудников рехаба, где издевались над людьми

ГСУ СК по Московской области сообщил о трех арестованных сотрудниках реабилитационного центра, где издевались над людьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Арестованы генеральный директор реабилитационного центра, обвиняемый в незаконном лишении свободы постояльцев (п. “а”, “в”, “г”, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ), похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также трое сотрудников центра, обвиняемые в незаконном лишении свободы постояльцев", — говорится в сообщении.
Обвиняемые пробудут под арестом до 3 февраля 2026 года.
Ранее KP.RU писал, что подмосковном Дедовске обнаружили нелегальный реабилитационный центр, в котором «лечили» трудных подростков. Организаторы этого бизнеса искали клиентов через интернет, обещая помощь с трудными вопросами. Детей истязали пытками и избиениями.