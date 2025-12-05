Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Российские системы ПВО за несколько часов сбили три украинских беспилотника самолётного типа. Об этом вечером сообщило Министерство обороны России.

Источник: Life.ru

Цели были уничтожены в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Два беспилотника сбиты над территорией Белгородской области, ещё один — над Курской областью. На данный момент информация о возможных пострадавших повреждениях на земле или не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка пострадали двое мужчин. У одного были осколочные ранения колена, у другого — плеча. Обоих госпитализировали. Удар также повредил фасад здания.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше