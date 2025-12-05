ПВО сбила три украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Цели были уничтожены в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Два беспилотника сбиты над территорией Белгородской области, ещё один — над Курской областью. На данный момент информация о возможных пострадавших повреждениях на земле или не поступала.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка пострадали двое мужчин. У одного были осколочные ранения колена, у другого — плеча. Обоих госпитализировали. Удар также повредил фасад здания.
