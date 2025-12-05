Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

Судно Kairos село на мель у побережья болгарского города Ахтопол. На борту находились десять моряков — все в безопасности. Об этом рассказал телеканал БНТ со ссылкой на администрацию Бургасской области.

«Танкер сел на мель у побережья Ахтопола… Экипаж из десяти человек находится в безопасности, оснащён всем необходимым защитным снаряжением и поддерживает постоянную связь», — сообщает телеканал.

По первым данным, на Kairos не было нефти. Власти подчёркивают: угрозы здоровью и жизни местных жителей нет. Никаких признаков вреда окружающей среде пока не обнаружили.

Ранее Life.ru писал о нападении на российский танкер MIDVOLGA-2. Украинские военные из 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины устроили атаку. Такие данные предоставила пророссийская хакерская группировка Beregini. Информацию о личном составе злоумышленники получили после взлома компьютера командования ВМС Украины. В операции также участвовали хакеры из группировок Killnet и «Кибер Серп».

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.