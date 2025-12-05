Танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии

«Танкер сел на мель у побережья Ахтопола… Экипаж из десяти человек находится в безопасности, оснащён всем необходимым защитным снаряжением и поддерживает постоянную связь», — сообщает телеканал.
По первым данным, на Kairos не было нефти. Власти подчёркивают: угрозы здоровью и жизни местных жителей нет. Никаких признаков вреда окружающей среде пока не обнаружили.
Ранее Life.ru писал о нападении на российский танкер MIDVOLGA-2. Украинские военные из 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины устроили атаку. Такие данные предоставила пророссийская хакерская группировка Beregini. Информацию о личном составе злоумышленники получили после взлома компьютера командования ВМС Украины. В операции также участвовали хакеры из группировок Killnet и «Кибер Серп».
