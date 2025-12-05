Поезд Запорожье — Киев остановили посреди села и вывели пассажиров на улицу

Поезд Запорожье — Киев остановили посреди села, пассажиров попросили покинуть вагоны, пишет украинское издание «Страна».
По его данным, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Пятихатки Днепропетровской области.
«В чем причина — неизвестно. Пассажиры стоят на улице, на холоде, и им не объясняют, что произошло», — сказано в публикации.
В то же время, предварительно, инцидент произошел после того, как поступили данные о минировании поезда.
В октябре сообщалось, что поезд Будапешт — Киев остановили для поиска взрычатки.