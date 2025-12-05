Ричмонд
Поезд Запорожье — Киев остановили посреди села и вывели пассажиров на улицу

Поезд Запорожье — Киев могли остановить из-за данных о минировании состава.

Источник: Аргументы и факты

Поезд Запорожье — Киев остановили посреди села, пассажиров попросили покинуть вагоны, пишет украинское издание «Страна».

По его данным, инцидент произошел рядом с населенным пунктом Пятихатки Днепропетровской области.

«В чем причина — неизвестно. Пассажиры стоят на улице, на холоде, и им не объясняют, что произошло», — сказано в публикации.

В то же время, предварительно, инцидент произошел после того, как поступили данные о минировании поезда.

В октябре сообщалось, что поезд Будапешт — Киев остановили для поиска взрычатки.