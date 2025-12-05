Встреча послов стран ЕС по присвоению активов России прошла безрезультатно

Ранее постоянное представительство России при Европейском союзе обвинило Европейскую комиссию в намерении продлить конфликт на Украине и воспрепятствовать его мирному разрешению. Такое заявление российская миссия сделала в связи с предложением ЕК использовать замороженные суверенные активы России и прибыль от них для финансирования Украины. Соответствующее сообщение представительства было распространено в Брюсселе.