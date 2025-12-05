Неклассическое преступление и останки в гречке: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые подробности

Иванова также подтвердила, что по версии следствия останки Тархова и его супруги действительно были смешаны с гречкой, что следует из показаний обвиняемой в убийстве пары Екатерины Тарховой — внучки экс-мэра Самары. Гречка также была найдена на месте преступления.