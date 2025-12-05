Ричмонд
Неклассическое преступление и останки в гречке: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые подробности

Следователь назвала неклассическим убийство Тархова из-за отсутствия тел.

Источник: Комсомольская правда

Следователь по особо важным делам третьего РОВД СУ СК России по Самарской области Инна Иванова назвала неклассическим убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В интервью «КП-Самара» она объяснила, что это связано с отсутствием тел.

«Отсутствие тел затрудняет расследование. Это неклассическое убийство», — пояснила следователь.

Иванова также подтвердила, что по версии следствия останки Тархова и его супруги действительно были смешаны с гречкой, что следует из показаний обвиняемой в убийстве пары Екатерины Тарховой — внучки экс-мэра Самары. Гречка также была найдена на месте преступления.

Иванова подчеркнула, что сейчас расследование громкого убийства Тарховых находится на завершающей стадии. Вскоре дело будет передано в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения и рассмотрения его по существу в суде.