Неклассическое преступление и останки в гречке: в деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые подробности

Следователь по особо важным делам третьего РОВД СУ СК России по Самарской области Инна Иванова назвала неклассическим убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В интервью «КП-Самара» она объяснила, что это связано с отсутствием тел.
«Отсутствие тел затрудняет расследование. Это неклассическое убийство», — пояснила следователь.
Иванова также подтвердила, что по версии следствия останки Тархова и его супруги действительно были смешаны с гречкой, что следует из показаний обвиняемой в убийстве пары Екатерины Тарховой — внучки экс-мэра Самары. Гречка также была найдена на месте преступления.
Иванова подчеркнула, что сейчас расследование громкого убийства Тарховых находится на завершающей стадии. Вскоре дело будет передано в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения и рассмотрения его по существу в суде.