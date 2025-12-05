МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Липецкой области», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
Ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Сызрань в Самарской области. В городе были слышны взрывы и звуки сирен. По данным Минобороны РФ, за ночь над регионом перехватили восемь дронов.
