Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области

На территории всей Липецкой области введён режим «Воздушная опасность». Соответствующее экстренное оповещение распространило главное управление МЧС России по региону. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям органов гражданской обороны.

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для Липецкой области», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Сызрань в Самарской области. В городе были слышны взрывы и звуки сирен. По данным Минобороны РФ, за ночь над регионом перехватили восемь дронов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше