BZ: 90 городов ФРГ охватили протесты против нового закона о военной службе

URA.RU ранее рассказывало о школьниках Баварии, которые в рамках общенациональной забастовки пообещали не выходить на занятия в знак протеста против восстановления воинской повинности. Протесты проходят на фоне планов властей с 2026 года пополнять Бундесвер за счет обязательной комиссии для всех 18-летних и возможного призыва по жеребьевке для набора до 355 тысяч новобранцев в год.