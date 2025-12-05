В ЛНР украинский беспилотник атаковал промзону

«Вражеский беспилотник самолетного типа упал и взорвался в промзоне Алчевска. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание оперативно ликвидировано пожарными расчетами.
ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником промышленную зону Алчевска в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
