В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Беспилотник атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области, которого не было в транспортном средстве в момент удара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня во время рабочей поездки в посёлок Борисовка Борисовского округа вражеский беспилотник атаковал автомобиль Игоря Владимировича Лазарева, председателя избирательной комиссии Белгородской области. К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло его жизнь», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Гладков добавил, что автомобиль получил серьезные повреждения.