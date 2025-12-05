В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома

«Сегодня во время рабочей поездки в посёлок Борисовка Борисовского округа вражеский беспилотник атаковал автомобиль Игоря Владимировича Лазарева, председателя избирательной комиссии Белгородской области. К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло его жизнь», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.