Из-за вспыхнувшего бензовоза сгорела автомойка на юге Волгограда

Мощный пожар вспыхнул около 8 часов вечера в Красноармейском районе Волгограда. Объятый пламенем бензовоз спалил автомойку — огонь быстро перекинулся на боксы. Всего полыхало около 800 квадратных метров площади. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.
По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Более того, еще одну цистерну с топливом пожарным удалось спасти: ее отогнали на безопасное расстояние.
