Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за вспыхнувшего бензовоза сгорела автомойка на юге Волгограда

Мощный пожар на автомойке потушили сотрудники МЧС в Волгограде.

Источник: МЧС РФ

Мощный пожар вспыхнул около 8 часов вечера в Красноармейском районе Волгограда. Объятый пламенем бензовоз спалил автомойку — огонь быстро перекинулся на боксы. Всего полыхало около 800 квадратных метров площади. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные оперативно ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Более того, еще одну цистерну с топливом пожарным удалось спасти: ее отогнали на безопасное расстояние.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше