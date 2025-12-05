Ричмонд
БПЛА атаковал машину представителя избиркома Белгородской области

Во время рабочей поездки в посёлок Борисовка Борисовского округа 5 декабря вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю Игоря Лазарева — председателя избирательной комиссии Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

В момент атаки Лазарев находился внутри здания рядом с машиной, а водитель вышел из транспортного средства за несколько минут до удара. Это спасло им жизнь. Автомобиль получил серьёзные повреждения.

«Сегодня противник вновь использовал тактику устрашения мирных граждан. Но ему не удастся нас сломить. Мы сильны духом. Мы обязательно выстоим и одержим победу», — добавил Гладков.

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями. Атаки произошли с 15:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

