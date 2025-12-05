Бастрыкину доложат о деле бойца ММА, устроившего спарринг с памятником в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, которое было возбуждено после того, как боец ММА устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе СК.