Бастрыкину доложат о деле бойца ММА, устроившего спарринг с памятником в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, которое было возбуждено после того, как боец ММА устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе СК.

Боец ММА Заур Исмаилов ранее разместил в социальных сетях видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС в столице. На нем он имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика.

Столичное ГУ СК 5 декабря сообщило о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчину задержали.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Дмитрию Беляеву доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в Telegram-канале ведомства.

21 ноября Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с избиением школьницы подростками на северо-западе Москвы. Он поручил доложить ему о ходе проверки, которую инициировали по факту этого инцидента.