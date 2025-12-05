Гладков: дрон ВСУ атаковал машину главы избиркома Белгородской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины повредил машину главы избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в этот момент председатель избиркома находился в помещении, а водитель успел покинуть автомобиль. Водитель вышел из машины буквально за пять минут до удара. В результате атаки Вооружённых сил Украины никто не пострадал.
Инцидент случился в пятницу, 5 ноября, в ходе рабочей поездки Лазарева в населённый пункт Борисовка, который находится в Борисовском округе Белгородской области. Губернатор отметил, что речь идёт об атаке на председателя избиркома.
«Атака на председателя избиркома Белгородской области. Сегодня во время рабочей поездки в посёлок Борисовка Борисовского округа вражеский беспилотник атаковал автомобиль Игоря Владимировича Лазарева, председателя избирательной комиссии Белгородской области. К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло его жизнь…», — написал Гладков в своём официальном Telegram-канале вечером в пятницу.
Губернатор Белгородской области добавил, что машина председателя избиркома Лазарева получила серьёзные повреждения. Он показал соответствующие кадры.
«Транспортное средство получило серьёзные повреждения», — говорится в публикации.
Гладков напомнил, что украинская сторона применяет «тактику устрашения населения». Он подчеркнул, что врагу не удастся сломить россиян, в том числе жителей Белгородской области.
«Сегодня противник вновь использовал тактику устрашения мирных граждан. Но ему не удастся нас сломить. Мы сильны духом. Мы обязательно выстоим и одержим победу», — сказал губернатор.
Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать регионы РФ, в том числе приграничные области.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг военные ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами РФ.