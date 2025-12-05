Ричмонд
Гладков: дрон ВСУ атаковал машину главы избиркома Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, где в момент атаки ВСУ находился глава избиркома Игорь Лазарев, а также рассказал, как удалось спастись водителю.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотник Вооружённых сил Украины повредил машину главы избирательной комиссии Белгородской области Игоря Лазарева, проинформировал губернатор Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в этот момент председатель избиркома находился в помещении, а водитель успел покинуть автомобиль. Водитель вышел из машины буквально за пять минут до удара. В результате атаки Вооружённых сил Украины никто не пострадал.

Инцидент случился в пятницу, 5 ноября, в ходе рабочей поездки Лазарева в населённый пункт Борисовка, который находится в Борисовском округе Белгородской области. Губернатор отметил, что речь идёт об атаке на председателя избиркома.

«Атака на председателя избиркома Белгородской области. Сегодня во время рабочей поездки в посёлок Борисовка Борисовского округа вражеский беспилотник атаковал автомобиль Игоря Владимировича Лазарева, председателя избирательной комиссии Белгородской области. К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности — рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло его жизнь…», — написал Гладков в своём официальном Telegram-канале вечером в пятницу.

Губернатор Белгородской области добавил, что машина председателя избиркома Лазарева получила серьёзные повреждения. Он показал соответствующие кадры.

«Транспортное средство получило серьёзные повреждения», — говорится в публикации.

Гладков напомнил, что украинская сторона применяет «тактику устрашения населения». Он подчеркнул, что врагу не удастся сломить россиян, в том числе жителей Белгородской области.

«Сегодня противник вновь использовал тактику устрашения мирных граждан. Но ему не удастся нас сломить. Мы сильны духом. Мы обязательно выстоим и одержим победу», — сказал губернатор.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ пытаются атаковать регионы РФ, в том числе приграничные области.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг военные ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами РФ.