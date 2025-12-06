Ричмонд
В Краснодаре маршрутка проехала на красный и спровоцировала аварию

Игнорирование светофора привело к ДТП с маршруткой в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Водитель маршрутного такси в Краснодаре проигнорировал красный свет и спровоцировал аварию. ДТП произошло вечером 5 декабря на оживленном перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительной информации, инцидент произошел по вине 42-летнего водителя общественного транспорта, который грубо нарушил правила дорожного движения.

«На пересечении с улицей Гагарина с крайней левой полосы (предназначенной только для поворота налево) мужчина продолжил движение прямо на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару,

Водитель маршрутного такси двигался по улице Тургенева со стороны улицы Красных Партизан в направлении улицы Олимпийской. Его невнимательность привела столкновению с автомобилем марки «Шкода». Иномарка двигалась по улице Гагарина со стороны улицы Котовского в сторону улицы Воровского. От удара «Шкода» потеряла управление и совершила наезд на металлическое ограждение.

В результате аварии пострадала одна из пассажирок маршрутного такси. Ей была оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

По факту данного ДТП проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень вины каждого участника.