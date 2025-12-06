В Краснодаре маршрутка проехала на красный и спровоцировала аварию

Водитель маршрутного такси двигался по улице Тургенева со стороны улицы Красных Партизан в направлении улицы Олимпийской. Его невнимательность привела столкновению с автомобилем марки «Шкода». Иномарка двигалась по улице Гагарина со стороны улицы Котовского в сторону улицы Воровского. От удара «Шкода» потеряла управление и совершила наезд на металлическое ограждение.