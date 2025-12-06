Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна

Окружной суд США разрешил федеральным властям обнародовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Решение предусматривает снятие грифа секретности с протоколов большого жюри и внесение изменений в ранее установленный порядок защиты данных.
Инициатива о раскрытии документов была поддержана Министерством юстиции, и теперь суд официально удовлетворил соответствующее ходатайство. Это позволит предоставить общественности доступ к материалам, которые долгое время оставались закрытыми.
Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что ведомство опубликует файлы в течение 30 дней после подписания президентом законопроекта, требующего их раскрытия. В тот же день президент Дональд Трамп одобрил документ, что запустило процедуру публикации.
Ранее Трамп заявил, что ему нечего скрывать и он не связан с делом Эпштейна. Президент также отметил, что историю о его связях с покойным финансистом якобы выдумали демократы.