Суд в США распорядился обнародовать материалы жюри по делу Эпштейна

Распоряжение суда позволит предоставить общественности доступ к материалам, которые были закрытыми.

Источник: Аргументы и факты

Окружной суд США разрешил федеральным властям обнародовать материалы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Решение предусматривает снятие грифа секретности с протоколов большого жюри и внесение изменений в ранее установленный порядок защиты данных.

Инициатива о раскрытии документов была поддержана Министерством юстиции, и теперь суд официально удовлетворил соответствующее ходатайство. Это позволит предоставить общественности доступ к материалам, которые долгое время оставались закрытыми.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что ведомство опубликует файлы в течение 30 дней после подписания президентом законопроекта, требующего их раскрытия. В тот же день президент Дональд Трамп одобрил документ, что запустило процедуру публикации.

Ранее Трамп заявил, что ему нечего скрывать и он не связан с делом Эпштейна. Президент также отметил, что историю о его связях с покойным финансистом якобы выдумали демократы.

