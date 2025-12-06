В Москве школьница пыталась разблокировать Roblox и лишилась 82 тысячи рублей

3 декабря в России заблокировали доступ к популярной игре — платформе Roblox. Блокировка связана с тем, что дети все чаще становятся жертвами преступников, которые пользуются доверием и обманываю детей. Администрация игры не реагировала на замечания из России, в итоге было принято решение о блокировке.