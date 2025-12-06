В Москве школьница пыталась разблокировать Roblox и лишилась 82 тысячи рублей

3 декабря в России заблокировали доступ к популярной игре — платформе Roblox. Блокировка связана с тем, что дети все чаще становятся жертвами преступников, которые пользуются доверием и обманываю детей. Администрация игры не реагировала на замечания из России, в итоге было принято решение о блокировке.
Тем не менее, юные игроки пытаются обойти запреты. Подобные методы приводят к новым проблемам — в Москве девочка пыталась обойти блокировку и попалась на удочку мошенников. В итоге с родительской карты списали 82 тысячи рублей.
Как стало известно Постньюс, у девочки была банковская карта, которая привязана к родительскому счету. Отдельную карту ей оформили для мелких трат.
Во время игры девочке написал мошенник, предложил купить пожизненный доступ к игре, плата оказалась совсем небольшой. Всего 500 рублей и школьница согласилась, она перешла по ссылке и ввела данные банковской карты, в итоге со счета списали вместо 500 рублей крупную сумму.
Пропажу заметила мать девочки, она поспешила заблокировать карту, но уверена, что вернуть деньги уже не получится.