Раненную осколком БПЛА в Севастополе девочку стабилизировали и перевезли в Москву

Раненую в Севастополе девочку увезли в Москву. Видео © Telegram / РаZVожаев.
Из Москвы за ребёнком вылетел самолёт МЧС России. На борту находилась опытная бригада врачей и медсестёр из Федерального центра медицины катастроф Минздрава, а также реанимобиль. Пациентку направили в Российскую детскую клиническую больницу. Вместе с ней в столицу полетели мама и папа.
«В таких сложных ситуациях мы всегда чувствуем поддержку коллег: благодарю главу МЧС Александра Вячеславовича Куренкова, главу Минздрава РФ Михаила Альбертовича Мурашко. Продолжаю держать ситуацию под личным контролем. Спасибо нашим докторам, и особая благодарность — отделению анестезиологии-реанимации городской больницы № 5», — сказал Развожаев.
Напомним, вечером 30 ноября в парке Победы 15-летняя Арина получила ранения осколками от беспилотника. Её доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи несколько дней боролись за её жизнь и выполнили ряд сложных операций. Сегодня состояние пациентки стабилизировали.
